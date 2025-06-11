В Новороссийске отели подорожали на июньские праздники на 39%

Средняя стоимость одной ночи в июньские праздники в Новороссийске выросла на 39%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику сервиса путешествий «Туту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Средний чек одной ночи на июньские праздники больше всего вырос в Калининграде — на 50%. Далее следуют Ярославль — 45%, Новороссийск — 39%, Волгоград — 37%, Екатеринбург — 31%, Казань — 30%, Нижний Новгород — 28% и Сочи — 18%.

В некоторых городах России переночевать на День России будет выгоднее, чем обычно: жилье в Ростове-на-Дону подешевело на 44%, в Воронеже — на 37%, в Тюмени — на 42%, в Минеральных Водах — на 24%, в Адлере — на 22%, в Краснодаре — на 15%.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Новороссийск вошел в число лидеров в крае по количеству квалифицированных экскурсоводов. Аттестацию уже прошли 340 специалистов.