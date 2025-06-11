ООО «ЮкоЮг» подал ряд исков к административной комиссии Новороссийска

Бывший региональный оператор Новоросийска ООО «ЭкоЮг» пытается оспорить в суде наложенную на него административную ответственность. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иски ООО «ЭкоЮг» рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края. Назначено несколько судебных разбирательств. Сумма исков не уточняется.

В определении суда об оспаривании постановления заинтересованному лицу предложено предоставить сведения о наличии иных правонарушений, непосредственно выявленных администрацией, за совершение которых общество привлечено к административной ответственности.

«Стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок до 18 июня 2025 года»,— говорится в определении суда.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Новороссийске сменился в апреле 2025 года. Ранее территориальный отдел Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Новороссийске выиграл судебный процесс против ООО «ЭкоЮг» из-за нарушения периодичности вывоза твердых коммунальных отходов и образование стихийных свалок.

Алена Воробьева