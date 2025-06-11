Сергей Цымбал: резкость Шишкарева ставит «Черноморец» на грань уничтожения

Председатель Общественной палаты Новороссийска Сергей Цымбал направил открытое обращение к председателю наблюдательного совета «Черноморца» Сергею Шишкареву, в котором подчеркнул, что резкость решения инвестора ставит клуб на грань уничтожения. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Общественной палаты Новороссийска Фото: Telegram-канал Общественной палаты Новороссийска

В начале июня совладелец и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев заявил о выходе компании из ФК «Черноморец». По словам господина Шишкарева, за три года ГК «Дело» вложила в развитие клуба 2 млрд руб.

«Вы завели огромный механизм, вовлекли в него множество участников, и вдруг решили, что дальше он поедет без вас. Да, могут быть подводные камни и препятствия. Могут быть неверно принятые решения или назначенные люди, могут быть пробелы в коммуникации внутри команды, неверное понятые или исполненные задачи. В любом случае, именно резкость вашего решения ставит “Черноморец” на грань уничтожения»,— завил Сергей Цымбал.

В открытом обращении он уточнил, что инвестор внес большой вклад в развитие «Черноморца», футбола и новороссийского спорта.

«Стремление создать боеспособный и успешный коллектив, выйти поскорее в премьер-лигу привело к тому, что контракты футболистов, а именно суммы зарплат и премий, являются одними из самых высоких в лиге. Вы же понимаете, что бюджет ни одного города в России не в состоянии содержать профессиональный футбольный клуб и ни один руководитель муниципалитета себе не позволит пожертвовать социальными объектами, дорогами или ЖКХ ради зарплат игрокам и тренерам»,— подчеркнул господин Цымбал.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что гендиректор Черноморца» опроверг обвинения Шишкарева в договорном матче с «Сочи».