В порту Новороссийска выявили 192 тонны зараженного картофеля из Египта

Фитосанитарный контроль в порту «Новороссийск» выявил наличие картофельной моли в 192 т картофеля, поступившего из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Семь партий картофеля из Египта прошли проверку 8 июня. Специалисты выявили наличие живых гусениц карантинного объекта – картофельной моли. Личинки этого насекомого наносят существенный урон корнеплодам, ухудшают их вкус и товарные качества.

В отношении карантинных партий приняли одну из фитосанитарных мер – картофель обеззаразили.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в порту Новороссийска отправили на карантин 88 т мандаринов из Турции и Египта.