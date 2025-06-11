На пляжах Анапы в праздничные дни будут дежурить студенты-медики

Студенты-медики будут дежурить на пляжах Анапы в период с 12 по 15 июня. Они будут продолжать информационную кампанию, объясняя туристам причины запрета на купание. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Четыре мобильные группы студентов местного филиала Новороссийского медицинского колледжа дежурят на пляжах Анапы с начала июня. В праздничные дни о возможных последствия контакта с мазутом будут предупреждать 14 студентов-медиков.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что власти Кубани временно ограничили посещение 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе из-за чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в Черном море.