Новороссийские таможенники пресекли незаконный ввоз валюты на морском судне

Незаконный ввоз $46,9 тыс. пресекли таможенники в Новороссийске. Крупную сумму денежных средств пытались незаконно ввезти на территорию России два члена экипажа иностранного морского судна, сообщила пресс-служба Новороссийской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новороссийская таможня Фото: Новороссийская таможня

«Старший помощник капитана и второй механик спрятали наличные денежные средства в ручной клади, тем самым скрыв их от таможенного контроля. Обнаружить незадекларированную валюту удалось в рамках проведения на борте судна фактического контроля в виде осмотра кают экипажа с применением служебной собаки. Лабрадор Дейв обозначил место нахождения денежных купюр»,— прокомментировала главный инспектор по связям с общественностью Новороссийской таможни Инна Кирчева.

По ее словам, наличные денежные средства в сумме, превышающей в эквиваленте $10 тыс., при перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежат обязательному письменному декларированию. Сделать это можно самостоятельно путем таможенной декларации. Нарушителей привлекли к административной ответственности по ст. 16.4 КоАП России (недекларирование физическими лицами наличных денежных средств). Как уточнили в пресс-службе Новороссийской таможни, сумма в $27 тыс. была изъята, остальная валюта возвращена владельцам в расчете допустимого к ввозу эквиваленту.

Алена Воробьева