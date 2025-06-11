Автобусную отстойно-разворотную площадку возведут на Суздальском проспекте

ГУП «Горэлектротранс» уведомило комитет по градостроительству и архитектуре о подготовке проекта планировки территории для автобусной отстойно-разворотной площадки (ОРП).

Объект появится на пересечении Суздальского проспекта и улицы Жени Егоровой. Сейчас там располагается трамвайное кольцо с парковкой. Кольцо сохранят, а вместо парковки появится площадка на 40 автобусов. Для облуживания ОРП построят диспетчерскую площадью 71 кв. м, а также площадку для хранения твердых бытовых отходов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Пассажиравтотранс» потратит на проектирование нового автобусного парка на севере Петербурга 176 млн рублей. Объект появится на пересечении КАД и Горского шоссе, он будет способен вместить 400 транспортных средств.

Андрей Маркелов