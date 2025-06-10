Зарубежные СМИ: Перерастут ли беспорядки в США в политический кризис?

Калифорния подала в суд на Дональда Трампа, обвинив его в попытке захвата власти в штате. Иск касается решения президента США ввести в Лос-Анджелес местные формирования Нацгвардии на фоне протестов из-за миграционной политики главы Белого дома. Указывается, что исключительное право командовать этими подразделениями закреплено за губернатором Гэвином Ньюсомом, и своими действиями президент нарушил суверенитет Калифорнии. Сам американский лидер назвал свои действия правильными. Протесты в Лос-Анджелесе не стихают уже пятый день. Уличные волнения начались после того, как в городе прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов. По данным CNN, власти уже задержали около 150 человек: демонстранты перекрывали улицы в городе, поджигали автомобили, в частности, беспилотного такси Waymo, а также бросали в полицию камни и «коктейли Молотова». Для сдерживания толпы силовики применяли резиновые пули и слезоточивый газ. Американские СМИ пишут о том, что в стране разгорается беспрецедентный политический кризис. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Ryder / Reuters Фото: David Ryder / Reuters

Пока администрация Трампа не рассматривает возможность ареста губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, рассказали два источника NBC News в Белом доме. Однако любой, кто нарушает федеральный закон, может попасть за решетку, подчеркнул один из собеседников телеканала.

По данным CNN, при чрезвычайных ситуациях у президента США действительно есть полномочия вводить войска Нацгвардии без согласования с губернатором. Однако произошло это лишь однажды, в 1960-х годах на фоне протестов жителей Алабамы против зачисления чернокожих детей в школы, где уже учились белые.

Агентство Bloomberg отмечает, что, в своем иске Гэвин Ньюсом обвиняет американского президента в намеренном запугивании местного населения. Также правительство штата просит суд защитить Калифорнию от угроз Белого дома прекратить федеральное финансирование из-за якобы несоблюдения антидискриминационных указов. Прежде Трамп заявил, что Ньюсом продолжает незаконно разрешать «мужчинам играть в женских видах спорта».

The Washington Post оценивает противостояние Белого дома и правительства Калифорнии как продолжение курса Трампа на централизацию власти. Президент США то и дело объявляет чрезвычайные ситуации и таким образом обходит бюрократические процедуры. Издание напоминает, что так же было, когда Трамп вводил торговые пошлины для всего мира и отдавал приказ о массовых депортациях мигрантов. Также активисты Демократической партии анонсировали новую волную массовых демонстраций против федеральных властей США. На этот раз они должны состояться во время военного парада в Вашингтоне, который пройдет в субботу, 14 июня.

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