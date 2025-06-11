«Газагропром» получил землю в селе Месягутово для строительства заправки

ООО «Газагропром» получит в аренду без торгов земельный участок площадью 4 тыс. кв. м на Промышленной улице, 79 в селе Месягутово Дуванского района для строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС). Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики. Разрешенный вид использования участка — заправка транспортных средств. Кадастровая стоимость участка составляет 3 млн руб.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии должно заключить договор аренды с инвестором.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Газагропром» собирается инвестировать 54,7 млн руб. в создание АГНКС в Месягутово. Инвестроект признан приоритетным.

ООО «Газагропром», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Новобелокатай в сентябре 2024 года. Компания занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах. Владельцем является Марсель Тагиров. В 2024 году чистая прибыль компании равнялась 4 тыс. руб.

Майя Иванова