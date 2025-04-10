В Дуванском районе планируют построить АГНКС за 54 млн рублей

ООО «Газагропром» намерено инвестировать 54,7 млн руб. в создание автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) в Месягутово. Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии, АГНКС будет построена для «снижения себестоимости перевозок и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду». Инвестроект признан приоритетным.

Специалисты Корпорации провели предварительный анализ запрашиваемого земельного участка на соответствие целям проекта. Проработаны вопросы приведения их в соответствие утвержденным документам, размещения объекта с правообладателями зон с особыми условиями использования территории и подключение к инженерным сетям с ресурсоснабжающими организациями.

ООО «Газагропром», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Новобелокатай в сентябре 2024 года. Компания занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах. Владельцем является Марсель Тагиров. С 2024 году чистая прибыль равнялась 4 тыс. руб.

Майя Иванова