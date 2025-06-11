Первый заммэра Красноярска Алексей Шувалов назначен и. о. главы города

Первый заместитель мэра Красноярска Алексей Шувалов назначен исполняющим обязанности главы города после ареста за получение взятки Владислав Логинова. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

«В соответствии с Уставом города Красноярска к осуществлению полномочий главы города приступает первый заместитель, имеющий наибольший стаж пребывания в данной должности»,— сказано в сообщении.

10 июня суд в Москве арестовал до 4 августа Владислава Логинова. Накануне чиновник был задержан в Красноярске, после чего его доставили в столицу. Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в получении взяток на общую сумму 180 млн руб. от руководителя компании, занимавшейся в краевом центре дорожным ремонтом.

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