Тарифы на грузоперевозки выросли из-за дефицита машин

Средние тарифы на автомобильные грузоперевозки в мае достигли 66,4 руб./км, приблизившись к уровню 2024 года (68,7 руб./км). Рост связан не с увеличением спроса, а с сокращением парка машин — часть перевозчиков вернула технику, взятую в лизинг, из-за снижения маржинальности, подсчитали эксперты логистической платформы «Монополия».

«Наиболее заметно на рост тарифов влияет сокращение количества доступного транспорта. Часть компаний из-за снижения оборотных средств отказалась от техники, приобретенной в лизинг в 2023–2024 годах, когда маржинальность грузоперевозок достигла пика»,— считает директор по развитию «Монополии» Лев Стариковский.

Среди ключевых факторов эксперты также выделили дефицит водителей, сезонный спрос на стройматериалы и демпинг перевозчиков из Китая, которые предлагают ставки на 30-40% ниже благодаря дешевым кредитам (лизинг от 4% против 25–29% в РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «Фуры подцепили тарифы».