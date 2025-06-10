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Главные новости 10 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Правительство России направит 1,5 млрд руб. из своего резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в акватории Черного моря в декабре 2024 года.

Администрация Темрюкского района Кубани обратилась в Арбитражный суд региона с требованиями к владельцам танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в Керченском проливе. Исковое заявление подано 10 июня 2025 года.

Власти Краснодара планируют отказаться от строительства канатного метро в пользу масштабного развития трамвайной инфраструктуры. Проект стратегии будет рассмотрен на очередном заседании городского парламента.

Роспотребнадзор подтвердил соответствие нормам проб морской воды и песка на черноморском побережье от Новороссийска до границы с Абхазией.

На территории, прилегающей к Краевой клинической больнице №2 в Краснодаре, планируется строительство административного здания стоимостью свыше 1 млрд руб.

Краснодарская фирма «Югэнергоресурс» подала иск к СМИ за порочащие публикации. В материалах издания говорилось о конфликте вокруг наследственной доли в компании.

Убыток компании «Кубаньвинагро» семьи депутата ГД Ивана Демченко увеличился в 2 раза.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку действий школьника, который, согласно сообщениям в СМИ, нападает на детей во дворе жилого комплекса в Краснодаре. 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, включая международный детский центр «Артек» в Крыму, движение «Движение первых» и общество «Знание».

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