Убыток компании «Кубаньвинагро» семьи депутата ГД Демченко увеличился в 2 раза

ООО «Кубаньвинагро» после четырех лет работы показало чистый убыток в 74,4 млн руб. Об этом говорится в финансовой отчетности компании, размещенной в системе «СПАРК-Интерфакс». Это почти в два раза больше показателя 2023 года (- 38,1 млн руб.)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Компания «Кубаньвинагро» зарегистрирована в ноябре 2020 года в Абинске (Краснодарский край). Основным видом деятельности является выращивание винограда, также компания может заниматься выращиванием зерновых и масленичных культур и производством вина. Руководителем общества является экс-замглавы минпросвещения Кабардино-Балкарии Султан Геккиев, бенефициар — Иван Демченко.

Иван Демченко также является совладельцем еще более десяти компаний, включая ООО «Новосталь-М», которому принадлежит 99,99% Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ). Он является сыном основателя АЭМЗ, депутата Государственной думы от Краснодарского края Ивана Демченко.

Винодельческая компания ООО «Русский терруар», совладельцем которой является Сергей Галицкий, увеличила чистую прибыль по РСБУ в пять раз по итогам 2024 года, до 399,3 млн руб. Выручка предприятия выросла на 27%, до 258,6 млн руб. Это максимальный показатель с момента основания компании

Лия Пацан