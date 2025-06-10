В Краснодаре за 1 млрд рублей построят новый корпус краевой больницы

На территории, прилегающей к Краевой клинической больнице №2 в Краснодаре, планируется строительство административного здания стоимостью свыше 1 млрд руб. Информация об этом содержится в материалах, размещенных в системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно документации, разрешение на строительство выдано городской администрацией до ноября 2026 года. В качестве застройщика указано само учреждение здравоохранения. Объект разместится на участке площадью 8,6 га. Площадь будущего здания составит 7198 кв. м, высота — 37 м.

Проект будет реализован в два этапа. Первый продлится с сентября 2025 года по декабрь 2026 года. Второй этап рассчитан до марта 2027 года, к которому и планируется завершение строительства.

Вячеслав Рыжков