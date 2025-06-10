Власти Темрюка подали иск к владельцам затонувших танкеров «Волгонефть»

Администрация Темрюкского района Краснодарского края обратилась в Арбитражный суд региона с требованиями к владельцам танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в Керченском проливе. Исковое заявление подано 10 июня 2025 года, однако суд пока не принял его к производству, сообщается в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ответчиками по делу выступают ЗАО «Волгатранснефть» — владелец танкера «Волгонефть-239» и ООО «Кама Шиппинг» — фрахтователь судна «Волгонефть-212». Размер исковых требований в документах не указан.

Ранее аналогичные меры предприняли власти Анапы. В марте 2025 года администрация города подала иск к тем же компаниям на 211 млн руб. В конце мая арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования анапских властей и увеличил сумму взыскания до 545,9 млн руб.

Росприроднадзор также направил 30 мая исковые заявления к владельцам затонувших танкеров за невозмещение экологического ущерба в добровольном порядке. Общая сумма требований ведомства превысила 84,9 млрд руб.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря. Судна перевозили 9 тыс. т мазута, из-за аварии в море попало около 2,5 тыс. т.

Анна Гречко