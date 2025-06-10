Морская вода от Новороссийска до Абхазии признана безопасной

Роспотребнадзор подтвердил соответствие нормам проб морской воды и песка на Черноморском побережье от Новороссийска до границы с Абхазией. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В этом году проводится усиленный мониторинг ситуации на черноморских курортах. Исследования показывают благоприятную обстановку в регионе.

«Ситуация на сегодняшний день спокойная и благоприятная, однако риски завоза опасных инфекций остаются. Учитывая высокую загрузку аэропорта Сочи и растущий интерес к Черноморским курортам, готовность к сезону и соблюдение гигиенических норм становятся ключевыми факторами для обеспечения безопасности отдыхающих и успешного проведения летнего сезона», — отметила Анна Попова.

Отдельное внимание в подготовке к сезону уделено детскому отдыху. Специалисты планируют провести обследование сотрудников лагерей и их вакцинацию, а также обеспечить своевременное выявление заболевших детей.

Особый контроль будет осуществляться за предприятиями общественного питания. Профилактические меры в прошлом году в Сочи позволили стабилизировать заболеваемость кишечными инфекциями.

Алина Зорина