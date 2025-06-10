Бастрыкин взял на контроль дело о нападениях школьника на детей в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку действий школьника, который, согласно сообщениям в СМИ, нападает на детей во дворе жилого комплекса в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В соцмедиа распространилась информация о том, что школьник избивает и преследует детей во дворе одного из жилищных комплексов краевого центра. Родители пострадавших утверждают, что уполномоченные органы не реагируют на происходящее.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю инициировало вопрос об изъятии материала проверки из органов внутренних дел в свое производство. Глава ведомства дал поручение руководителю Следственного комитета по Краснодарскому краю Андрею Маслову организовать процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее полиция Краснодара начала проверку по факту избиения 11-летней девочки ее сверстником в подъезде жилого дома. Пострадавшей назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Алина Зорина