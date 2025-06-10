Краснодарская фирма «Югэнергоресурс» подала иск к СМИ за порочащие публикации

Арбитражный суд Краснодарского края передал в суд общей юрисдикции дело по иску ООО «Югэнергоресурс» и его учредителей против Юлии Борисенко и СМИ «Правовая-Россия.РФ» о признании порочащими деловую репутацию публикаций о корпоративном споре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В материалах издания говорилось о конфликте вокруг наследственной доли в компании. Согласно публикации, Юлия Борисенко, на протяжении 2,5 лет добивается права на прибыль от доли, оставшейся после смерти мужа Игоря Борисенко, который был учредителем «Югэнергоресурса». В 2016 году владельцем 50% доли компании стал Александр Чагай.

Истцы требуют обязать СМИ разместить опровержение на своих интернет-ресурсах в течение семи рабочих дней после вступления решения в силу, а также взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края определил надлежащими ответчиками учредителя и главного редактора СМИ «Правовая-Россия.РФ» Ахмеда Бесленея, а также Юлию Борисенко, которые на момент обращения в арбитражный суд не имеют статусов индивидуального предпринимателя. Таким образом, дело передано в Краснодарский краевой суд для передачи его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом.

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Учредителями компании являются Александр Чагай (50%), Юлия Борисенко (33,34%) , Валерия и Вероника Борисенко (по 8,33%). Выручка компании по итогам 2024 года составила 81 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб.

Лия Пацан