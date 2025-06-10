Проект строительства канатного метро исключен из стратегии развития Краснодара

Власти Краснодара планируют отказаться от строительства канатного метро в пользу масштабного развития трамвайной инфраструктуры. Об этом сообщила начальник управления экономики Елена Васильченко во время презентации обновленной стратегии социально-экономического развития города на планерке городской думы. Проект стратегии будет рассмотрен на очередном заседании городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Согласно докладу госпожи Васильченко, вместо канатного метро в городе построят новые трамвайные линии. По концессии с ООО «Синара – ГТР Краснодар» планируется проложить 35,6 км новых трамвайных веток и закупить 100 современных вагонов. Работы должны завершиться к 2026 году. Общая сумма инвестиций составит 28,4 млрд руб. Параллельно увеличится объем закупок электротранспорта в рамках программы обновления подвижного состава. К 2026 году Краснодар должен получить 100 трамваев, 60 троллейбусов и 23 электробуса.

Предварительная стоимость канатного метро в Краснодаре оценивалась в 11 млрд руб. Еще в 2023 году стало известно, что от его реализации решено отказаться из-за высокой стоимости и неэффективности для глобального решения транспортных проблем в Краснодаре.

Впервые о проекте канатного метро стало известно в 2017 году. Он предполагал строительство канатной дороги протяженностью 36 км с 13-ю станциями. Планировалось, что таким образом в Краснодаре появится еще один вид общественного транспорта, за счет которого можно будет решить проблему пробок.

Позже власти города заявили, что канатная дорога будет предназначена для туристов и не сможет решить проблему пробок из-за сложностей с прокладкой маршрута с учетом застройки города.

Лия Пацан