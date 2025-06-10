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Главные новости за 10 июня. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Один человек погиб и четверо пострадали при ударе БПЛА по заправке в Белгороде.

Воронежская облдума проголосовала за двухуровневое местное самоуправление.

Врио министра строительства Курской области уходит в отставку.

Мирная жительница пострадала из-за атаки БПЛА в Белгородской области.

ВСУ обстреляли белгородское Шебекино: ранен мирный житель.

Резиденты ОЭЗ «Липецк» в 2024 году перечислили в облбюджет 2,4 млрд налогов.

Один человек пострадал при обстрелах Белгородской области за сутки.

Министерство спорта Курской области возглавила Наталья Жигалова.

Восьмилетний мальчик пострадал при атаке БПЛА на Белгородскую область.

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