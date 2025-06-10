Главные новости за 10 июня. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк
Один человек погиб и четверо пострадали при ударе БПЛА по заправке в Белгороде.
Воронежская облдума проголосовала за двухуровневое местное самоуправление.
Врио министра строительства Курской области уходит в отставку.
Мирная жительница пострадала из-за атаки БПЛА в Белгородской области.
ВСУ обстреляли белгородское Шебекино: ранен мирный житель.
Резиденты ОЭЗ «Липецк» в 2024 году перечислили в облбюджет 2,4 млрд налогов.
Один человек пострадал при обстрелах Белгородской области за сутки.
Министерство спорта Курской области возглавила Наталья Жигалова.
Восьмилетний мальчик пострадал при атаке БПЛА на Белгородскую область.