Мирная жительница пострадала из-за атаки БПЛА в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал торговый объект в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. В результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшую доставили в Краснояружскую центральную райбольницу. У нее диагностировали непроникающее осколочное ранение головы. Для дальнейшего лечения пациентку планируют перевести в горбольницу №2 в облцентре.

В торговом объекте повреждены кровля, остекление и фасад. Также посечены осколками пять транспортных средств.

Сегодня днем еще один БПЛА обстрелял заправку в Белгороде. Здание АЗС обрушилось, под завалами нашли тело мирной жительницы. Еще четыре человека доставлены в больницу.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова