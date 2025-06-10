ВСУ обстреляли белгородское Шебекино: ранен мирный житель

ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области и ранили местного жителя — с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями спины и ног его везут в городскую больницу №2 областного центра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один частный дом получил значительные повреждения. Еще в семи пострадали кровли, фасады и заборы. Посечен осколками легковой автомобиль и перебита линия электропередачи.

Это не первый удар ВСУ по региону за сегодня. Днем один человек погиб и четверо пострадали при атаке БПЛА по заправке в Белгороде.

Юрий Голубь