Воронежская облдума проголосовала за двухуровневое местное самоуправление

Депутаты Воронежской областной думы проголосовали за сохранение двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ). На очередном заседании законопроект представила министр внутренней политики региона Елена Дерганова. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Воронежской областной думы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание Воронежской областной думы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Елена Дерганова сообщила, что анализ с участием глав муниципалитетов и ассоциации «Совет муниципальных образований» подтвердил эффективность нынешней модели: районы решают стратегические задачи, а поселения — локальные вопросы.

Во время отчета о работе за 2024 год перед облдумой губернатор Александр Гусев отмечал, что действующая система обеспечивает доступность власти и оперативное взаимодействие с жителями.

Федеральный закон № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», принятый Госдумой 5 марта и вступающий в силу 19 июня, предполагает переход на одноуровневую систему (внутригородские муниципальные образования в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, городские и муниципальные округа в остальных регионах).

Первая версия документа предполагала обязательную для всех регионов замену действующей двухуровневой системы МСУ на одноуровневую с ликвидацией поселенческого уровня местной власти.

Однако перед вторым чтением группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным подготовила поправки, которые разрешают субъектам РФ, «имеющим социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности», сохранять двухуровневую систему. Желание воспользоваться поправкой изъявили 18 регионов страны, в том числе Воронежская и Липецкая области.

Подробнее о поправках — в материале «Ъ».

Юрий Голубь