Один человек погиб и четверо пострадали при ударе БПЛА по заправке в Белгороде
В результате удара БПЛА по заправке в Белгороде один человек погиб и четверо были ранены. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, вследствие атаки здание АЗС обрушилось. Из-под завалов спасатели извлекли тело мирной жительницы.
Всех пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в горбольницу №2.
«Есть угроза удара второго беспилотника. Работают только оперативные службы и самооборона: перекрывают движение, разбирают завалы»,— заключил господин Гладков.
UPD: по данным МЧС России, разбор завалов завершен. Площадь обрушения составила 50 кв. м. К работам привлекались 50 спасателей и 23 спецмашины.
О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.