Один человек погиб и четверо пострадали при ударе БПЛА по заправке в Белгороде

В результате удара БПЛА по заправке в Белгороде один человек погиб и четверо были ранены. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, вследствие атаки здание АЗС обрушилось. Из-под завалов спасатели извлекли тело мирной жительницы.

Всех пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в горбольницу №2.

«Есть угроза удара второго беспилотника. Работают только оперативные службы и самооборона: перекрывают движение, разбирают завалы»,— заключил господин Гладков.

UPD: по данным МЧС России, разбор завалов завершен. Площадь обрушения составила 50 кв. м. К работам привлекались 50 спасателей и 23 спецмашины.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова