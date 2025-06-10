Один человек пострадал при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 110 боеприпасов и 83 беспилотников. В результате пострадал ребенок. Разрушения получили пять частных домов и 18 транспортных средств, а также трактор. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом система ПВО сбила 13 беспилотников. Обошлось без последствий.

В Белгороде упали обломки БПЛА, сбитых над Белгородским районом. В результате пострадал восьмилетний мальчик. После осмотра и медпомощи в в детской областной больнице его отпустили домой. В городе в нескольких местах горела сухая трава.

В Белгородском районе по поселкам Малиновка, Разумное, селам Ближнее, Репное и Черемошное выпустили восемь боеприпасов и девять беспилотников. Вчера за медпомощью обратился мирный житель, получивший ранение в результате атаки дрона в поселке Октябрьский 8 июня. Пациента с баротравмой положили в горбольницу №2 в Белгороде. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В Борисовском районе села Березовка и Зозули атаковали двумя дронами. В первом населенном пункте сгорела машина.

В Валуйском округе город Валуйки и село Пристень подверглись ударам шести беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском округе села Дроновка, Дунайка, Новостроевка-Первая и Пороз попали под обстрел с помощью семи боеприпасов и атаки семи дронов. В селе Новостроевка-Первая повреждены четыре частных дома и надворная постройка, в селе Дунайка — коммерческий объект.

В Корочанском районе на участке автодороги Короча — Белгород в результате атаки дрона сгорел грузовик с цистерной. Село Погореловка попало под удар двух беспилотников — пострадал трактор.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено выпустили 89 боеприпасов и восемь БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

Прохоровский район атаковали одним беспилотником. Последствий не установлено.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Пристень, Протопоповка и Ржевка подверглись обстрелу с применением шести боеприпасов и атакам 34 беспилотников. В Шебекине повреждены три автобуса и восемь машин, соцобъект, в селе Козьмодемьяновка — частный дом, автомобиль, линия электропередачи, в селе Нежеголь — грузовой и два легковых автомобиля, в селе Ржевка — машина.

Сутками ранее при атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали десять человек. Разрушения получили 27 жилых объектов и 13 транспортных средств.

Алина Морозова