Резиденты ОЭЗ «Липецк» в 2024 году перечислили в облбюджет 2,4 млрд налогов

По итогам 2024 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» перечислили в областной бюджет 2,4 млрд руб. налогов. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов во время отчета о работе за 2024 год перед облсоветом.

«Одним из основных событий в жизни липецкой ОЭЗ в прошлом году стало открытие третьей площадки — на территории бывшего ЛТЗ. Сейчас там работает производство»,— рассказал Игорь Артамонов.

Глава региона отметил, что ОЭЗ является первой в стране по инвестиционной привлекательности. В 2024 году власти заключили семь соглашений о резидентстве, началось проектирование 11 предприятий.

Всего в ОЭЗ «Липецк» зарегистрировано 66 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций в 224 млрд руб. Освоено порядка 120 млрд руб., создано около 6 тыс. рабочих мест.

Алина Морозова