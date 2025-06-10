ООН установила причины падения рождаемости в мире

Проведенное Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) масштабное исследование показало, что в основе демографического кризиса лежит не свободный выбор людей, а «неадекватные политические решения», не обеспечивающие «экономической безопасности и личных возможностей». В рамках исследования специалисты ЮНФПА опросили более 14 тыс. человек в 14 странах мира на 5 континентах, где проживает треть всего населения.

В четырех из этих стран — Нигерии, Марокко, Южной Африке и Индонезии — среднее число рождений на одну женщину превышает коэффициент воспроизводства населения, составляющий 2,1. Исследование показало, что большинство опрошенных хотели бы иметь двоих или более детей. 31% респондентов в возрасте за 50 лет заявили, что у них меньше детей, чем они хотели бы.

При этом 54% опрошенных в числе главных препятствий на пути к рождению детей и созданию больших семей назвали «экономические проблемы», такие как отсутствие доступного жилья, работы, доступа к детским учреждениям, нехватка денег и тому подобное. 24% респондентов указали на проблемы со здоровьем и невозможность их решения. Еще 19% объясняют нежелание заводить детей «страхом перед будущим», вызванным войнами, изменением климата, пандемиями и так далее.

Авторы доклада подчеркивают, что для решения проблемы «важно задаться вопросом, чего хотят и в чем нуждаются люди». В исследовании уточняется, что «меры политики должны быть направлены непосредственно на решение этих проблем», а не на отговаривание людей от использования контрацептивов или на уговаривание рожать больше.

Алена Миклашевская