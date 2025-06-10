Главные новости за 10 июня. Новороссийск
В Новороссийске задержали агента СБУ, планировавшего устроить теракт.
Мэр Новороссийска: «Черноморец» не бросим, это наша история.
Квитанции от нового регоператора новороссийцы получат 1 июля.
Правительство выделило 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива мазута.
На содержание участков трассы Новороссийск – Керчь выделят 102 млн руб.
В Новороссийске построят шесть школ и 11 детсадов до 2036 года.
Камеры с распознаванием лиц в Новороссийске выявили 62 розыскных лица.
В Новороссийске таможенники оформили кота Бурака из Турции.