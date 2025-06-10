На содержание участков трассы Новороссийск – Керчь выделят 102 млн рублей

На содержание незавершенных строительством и реконструкцией участков трассы А-290 Новороссийск – Керчь выделят 102,8 млн руб. Такова начальная (максимальная) стоимость контракта, размещенного на Госзакупках.

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Речь об участках трассы в районе Анапы с 52 по 73 км. Подрядчику предстоит обеспечить движение транспортных средств, сохранность имущественного комплекса и исключить ДТП с сопутствующими дорожными условиями по незавершенным участкам.

Подрядчик также обязуется обеспечить содержание земляного полотна, покрытия, средств обстановки и благоустройства.

В качестве заказчика выступает ФКУ Упрдор «Черноморье», источник финансирования контракта — федеральный бюджет РФ. окончание работ по контракту — 15 декабря 2026 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на содержание региональных дорог Анапы до 2026 года направят 265 млн руб.

Саркис Айвазян