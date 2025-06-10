Мэр Новороссийска: «Черноморец» не бросим, это наша история

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что администрация города-героя поддержит ФК «Черноморец» после ухода из клуба инвестора Сергея Шишкарева. Об этом мэр Новороссийска сообщил на аппаратном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

«Неожиданное решение Сергея Шишкарева, уверен, что мы узнаем его истинные причины. Недостойное высказывание в отношении нашего стадиона, надеюсь мы услышим понятные комментарии. Клуб не бросим, это наша жизнь, наша история, я в свою очередь приложу максимум усилий, чтобы игра радовала наших болельщиков и приносила ожидаемые результаты и эмоции»,– заявил господин Кравченко.

Ранее стало известно, что совладелец и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев оставил «Черноморец» из-за конфликта с властями Новороссийска. По его словам, невозможность реконструкции или возведения арены стала ключевым препятствием для дальнейшего участия бизнеса в развитии команды.

Кроме того, председатель наблюдательного совета «Черноморца» заявил, что руководство «Черноморца» пыталось манипулировать результатом матча с «Сочи» в последнем туре ФНЛ. Инвестор подчеркнул, что футболисты отказались от каких-либо предложений, продемонстрировав принципиальную позицию.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что главный тренер «Черноморца» Олег Василенко может покинуть команду по завершении сезона.