Квитанции от нового регоператора новороссийцы получат 1 июля

ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО) приступил к работе в Новороссийске с 1 июня 2025 года. На вопросы жителей об оплате квитанций и закупке новых мусорных контейнеров на аппаратном совещании ответил и.о. заместителя главы Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Южный региональный оператор» Фото: ООО «Южный региональный оператор»

«Первые квитанции от ООО "Южный региональный оператор" будут выставлены 1 июля 2025 года. Оплата производится после получения квитанции. За май оплату необходимо производить по квитанциям ООО "ЭкоЮг"»,— рассказал господин Бегляров.

Для физлиц перезаключения договора не требуется. Переход на нового оператора происходит автоматически. Юрлицам договор с новым регоператорам придется заключить.

Для недопушения мусорного коллапса работа полигона ООО «Терра-Н» увеличена на два часа. Возобновлена работа по сортировке мусора с последующим прессованием. По словам господина Беглярова, технология прессования и брикетирования мусора позволит снизить риск возгорания бытовых отходов.

ЮРО закупил 2 тыс. контейнеров для Новороссийской и Геленджикской зоны. Дополнительно за счет местного бюджета запланировано приобрести 360 контейнеров. Еще 525 контейнеров закупят за счет субсидии краевого бюджета. В 2025 году планируется обустройство 150 контейнерных площадок.

Алена Воробьева