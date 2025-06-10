В Новороссийске таможенники оформили кота Бурака из Турции

Живший три месяца в таможенной зоне Новороссийска кот по кличке Бурак после получения необходимых документов может беспрепятственно находиться на территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новороссийская таможня Фото: Новороссийская таможня

«Должностными лицами Новороссийского западного таможенного поста незамедлительно совершены таможенные операции, после получения необходимых документов, в том числе Ветеринарного паспорта, с отметками об осмотре и вакцинации кота, предоставленных представителями волонтерского движения и Транспортной группы FESCO, под присмотром и опекой которых в последние месяцы находился кот»,— прокомментировала главный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля Новороссийского западного таможенного поста Евгения Фадеева.

Сегодня, 10 июня, кот Бурак был передан зооволонтерам Новороссийска. Ими определено место дальнейшей передержки кота. После прохождения углубленного обследования в ветеринарной клинике его передадут новым владельцам. Кота Бурака заберет домой ведущий инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля Новороссийского западного таможенного поста Елена Исламова. Она принимала документы на кота и занималась его таможенным оформлением.

Алена Воробьева