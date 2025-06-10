Правительство выделило 1,5 млрд на ликвидацию последствий разлива мазута

Правительство России выделило 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий ЧП с танкерами в Черном море. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» затонули в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Танкеры перевозили около 9,2 тыс. т мазута.

«Выделить в 2025 году Минприроды России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1,5 млрд руб. на предоставление из федерального бюджета иного межбюджетного трансферта бюджету Краснодарского края в целях возмещения понесенных бюджетом Краснодарского края расходов на выполнение работ по ликвидации последствий ЧС, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе»,– говорится в распоряжении.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что владельцы затонувших танкеров «Волгонефть» не хотят возмещать весь ущерб. Росприроднадзор предъявил владельцам затонувших танкеров иски на 84,9 млрд руб. за ущерб экологии после ЧС в Черном море в декабре 2024 года. Иски уже приняли к производству и по ним назначены первые заседания в Краснодаре.