В Новороссийске задержали агента СБУ, планировавшего устроить теракт

В Новороссийске задержали 22-летнего мужчину, который по заданию Службы безопасности Украины планировал устроить теракт в месте массового скопления людей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Украинские спецслужбы завербовали мужчину в феврале 2025 года через соцсети. До подготовки к теракту он занимался фотосъемкой военных объектов и сбором информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.

По заданию куратора в конце марта 2025 года мужчина планировал изъять из тайника самодельное взрывчатое устройство массой 2,5 кг и устроить теракт в административном здании одного из объектов энергетики региона, утверждают в ведомстве.

Действия задержанного попадают под ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК РФ. Обвиняемый признал свою вину и сотрудничает со следствием.