Камеры с распознаванием лиц в Новороссийске выявили 62 розыскных лица

Камеры с функцией распознавания лиц, установленные в Новороссийске, помогли полицейским выявить 62 лица, находящихся в розыске или под надзором государственных правоохранительных структур. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Для мониторинга использовалась технология распознавания лиц система "Купол" с подключенными базами лиц службы ФСБ, МВД, УФСИН»,— уточнил господин Гавриков.

В этом году на базе АПК «Безопасный город» появится оборудование единого центра оперативного реагирования: 14 серверов с возможностью подключения 258 камер. По итогам модернизации системы видеонаблюдения аналитическими функциями распознавания будут оснащены 368 камер. По итогам запланированной установки в 2026 году общее количество камер видеонаблюдения составит 2,5 тыс.

Сейчас к муниципальной системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в Новороссийске подключены 1,9 тыс. камер видеонаблюдения. 60 видеокамер оснащены интеллектуальными функциями, из них 16 камер предназначены для распознавания лиц, 44 — для идентификации автомобильных номеров.

C начала 2025 года зафиксировано 1,8 тыс. нарушений различного характера. Средин них — 209 административных правонарушений, 14 преступлений по линии УМВД, 1,2 тыс. санитарных нарушений. Также установлено 37 транспортных средств, водители которых совершили административные правонарушения.

Алена Воробьева