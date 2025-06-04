Мединский доложил Путину об итогах второго раунда переговоров в Стамбуле

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский доложил президенту Владимиру Путину об итогах встречи с Украиной, состоявшейся 2 июня. По словам господина Мединского, Москва на переговорах призывала сосредоточиться на условиях мира, а не временного прекращения огня. Встреча проходила сначала «тет-а-тет более трех часов, потом — с участием всех членов делегаций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Рюмин / РИА Новости Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

В Стамбуле российская делегация передала украинской стороне проект меморандума о мирном урегулировании, отчитался Владимир Мединский. Киев пообещал изучить документ и позднее его прокомментировать.

Делегация Украины, продолжил он, выделила два ключевых пункта переговорного процесса: начать с тридцати или шестидесятидневного безусловного прекращения огня, а за это время подготовить встречу лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договоренности, а утверждать их, то есть принимать окончательные решения по заранее подготовленным и согласованным проектам»,— рассказал господин Мединский.

Помощник российского президента отметил, что на встрече Россия предложила разработать «гуманитарные паузы» на отдельных участках фронта по два-три дня для сбора останков военнослужащих. «Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать. Уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности»,— заявил Владимир Мединский. Вместе с тем Москва все еще готова вернуться к этому предложению, подчеркнул он.

Глава российской делегации показал президенту списки «якобы похищенных с территории Украины 339 детей», который был передан украинской стороной. «Мы взяли его в работу»,— сказал господин Мединский. Он доложил о налаженном канале взаимодествия по гуманитарным вопросам: согласовываются цифры по обмену военнопленными, предполагается возвращение 1200 человек с каждой стороны. «По остальным вопросам мяч на их стороне»,— заключил Владимир Мединский.

Лусине Баласян