В Белгородской и Воронежской областях сократилось корпоративное кредитование

В первом квартале 2025 года предприниматели Белгородской области взяли в банках кредиты почти на 75 млрд руб. — на 18% меньше, чем за тот же период 2024-го. Объем займов, полученных предприятиями Воронежской области, превысил 84 млрд руб. Это на 26% меньше, чем год назад, когда кредитование росло ускоренными темпами. Данные предоставили региональные отделения Банка России.

Крупные белгородские компании одолжили в общей сложности более 56 млрд руб., малый и средний бизнес привлек около 19 млрд. Задолженность предприятий региона перед банками, наоборот, выросла. К 1 апреля 2025 года крупный бизнес был должен около 324,5 млрд руб. — на 12% больше, чем год назад. Задолженность малых и средних предприятий снизилась на 4% — до 64,1 млрд руб. Чаще всего договоры займа заключали торговые предприятия, их доля составила почти четверть объема оформленных кредитов. На аграрные компании пришлось 19%, на предприятия пищевой и химической промышленности — по 7%.

Задолженность воронежского бизнеса к началу апреля составила более 603 млрд руб., снизившись за год примерно на 1%.

По оценке экспертов Центробанка, замедление корпоративного кредитования происходит под влиянием жестких денежно-кредитных условий.

«Период высоких ставок в экономике необходим для того, чтобы вернуть инфляцию к 4% в 2026 году и тем самым снизить себестоимость продукции. Надо понимать, что вклад процентных расходов в общую структуру издержек предприятий намного меньше, чем затраты на сырье, комплектующие, оборудование, зарплаты. К тому же в период высокой ключевой ставки рост процентных расходов затрагивает не все компании, а вот высокая инфляция разрушительна для любого бизнеса, независимо от того, есть у него кредиты или нет»,— отметил начальник экономического отдела воронежского отделения Банка России Максим Коршунов.

В середине мая стало известно, что кредитование тамбовского бизнеса в первом квартале 2025 года сократилось на 8,4%.

Юрий Голубь