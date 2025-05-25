В первом квартале года кредитование тамбовского бизнеса сократилось на 8,4%

В первом квартале 2025 года тамбовские юридические лица взяли банковские кредиты на 29 млрд руб. — на 8,4% меньше, чем в тот же период 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Особенно сильно — на 23,4% — упало кредитование регионального сельского хозяйства, общий объем займов которого составил 8,4 млрд руб., а также оптовой и розничной торговли, где объем ссуд уменьшился на 24,1% до 5,8 млрд руб.

Задолженность по корпоративным кредитам снизилась на 8,5% — до 161,4 млрд руб. В Центробанке это обстоятельство объясняют перерегистрацией в другом регионе одного из крупных предприятий.

При этом кредитование тамбовского малого и среднего бизнеса, на долю которого приходится чуть больше 40% займов, или 11,8 млрд руб. — напротив, выросло по сравнению с первым кварталом прошлого года на 6,4%. Так, серьезно — на 55,3% — увеличился спрос на кредиты со стороны обрабатывающих производств: они заимствовали 5,9 млрд руб.

Вырос кредитный портфель МСП и в других отраслях: сельском хозяйстве, транспорте, связи. Всего же он составил 39,4 млрд руб., на 9,8% больше, чем год назад.

«Региональный бизнес своевременно возвращает заемные средства. Кроме того, кредит — это не главный, а лишь дополнительный источник финансирования инвестиций. Во всем мире, и в России тоже, основным источником финансирования предприятий являются их собственные средства, акционерный капитал и реинвестированная прибыль. Использование компаниями собственных средств для развития существенно компенсирует эффекты от жесткой денежно-кредитной политики», — отмечает управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.

В первом квартале в Тамбовской области взяли вдвое меньше ипотек, чем год назад.

Юрий Голубь