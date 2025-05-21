Ретропоезд «Эшелон Победы» посетил 19 станций в пяти регионах Урала

Военно-исторический поезд Свердловской железной дороги (СвЖД) «Эшелон Победы», посвященный 80-летию Победы, завершил свое «майское турне», посетив 19 станций в пяти регионах, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ретропоезд «Эшелон Победы»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ретропоезд «Эшелон Победы»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Маршрут начался 1 мая в Перми и завершился 20 мая в Ноябрьске (ЯНАО). За это время более 160 тыс. человек смогли ознакомиться с экспозициями, узнать о роли железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны и о подвигах уральских железнодорожников.

Рекорд посещаемости был зафиксирован в Сургуте (ХМАО-Югра), где «Эшелон Победы» посетили более 48 тыс. человек. В Югорске, Советском, Екатеринбурге, Верхней Пышме, Серове, Тюмени и Нижневартовске экспозиции посмотрели от 9 до 11 тыс. человек.

В состав ретропоезда входили вагоны, используемые в военное и послевоенное время. Кроме того, платформа бронепоезда «Свердловский железнодорожник», медицинский вагон и вагон-склад с фотографиями фронтовиков. Вели эшелон раритетные паровозы ЛВ «Лебедянка» и П36 «Генерал».

Во время стоянки поезда на станциях все желающие могли осмотреть вагоны, послушать рассказы экскурсоводов и сделать памятные фотографии. Выступления артистов на перроне воссоздавали атмосферу мая 1945 года.

Ранее «Эшелон Победы» встречали в Екатеринбурге. Перед встречей поезда был организован флешмоб «Вальс Победы». На открытых платформах были представлены танк Т-34 и пушка ЗИС-3.

Полина Щуцкая