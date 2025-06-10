В Карачаево-Черкесии полицейский пытался дать взятку сотруднику ФСБ

Следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении командира ОДПС ГИБДД районного отдела полиции в КЧР. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый узнал, что оперативники проводят проверку по фактам незаконных поборов с его подчиненных. 15 мая 2025 года он встретился с сотрудником УФСБ для передачи взятки и прекращения ОРМ «по документированию его противоправной деятельности». За эту услугу он передал сотруднику республиканского УФСБ, который действовал в рамках оперативного эксперимента, 500 тыс. руб. После передачи денег офицер был задержан. Денежные средства изъяты. По ходатайству следствия он заключен под стражу.

В ходе следствия будет дана оценка «действиям фигуранта по сбору денежных средств с подчиненных сотрудников», сообщили в СКР.

Александра Ларинцева, Пятигорск