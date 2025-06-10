МИД Израиля отрицает передачу Украине систем Patriot

Заявление посла Израиля на Украине Михаила Бродского о передаче Украине ракетных комплексов Patriot из старых запасов не соответствуют действительности. Так «РИА Новости» ответили на запрос в МИД Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP

«Утверждение не соответствует действительности. Израиль не передавал системы Patriot Украине»,— говорится в ответе ведомства.

10 июня в интервью украинской журналистике Михаил Бродский заявил, что, вопреки всеобщему мнению, Израиль оказал военную помощь Украине. В пример он привел отправку Киеву Patriot, которые были на вооружении израильской армии в начале 90-х. При этом он не уточнил, сколько комплексов было направлено и когда это произошло.

В апреле 2024 года Израиль снял с вооружения систему ПВО Patriot. Страна перешла на собственные системы, а большую часть батарей Patriot хранила на складе или использовала для обучения. В январе этого года портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что американские военные направили из Израиля в Польшу около 90 ракет для ЗРК Patriot. Польша планировала передать снаряды Украине.

Лусине Баласян