Сайт-двойник Эрмитажа заблокируют по требованию прокуратуры

Сотрудники прокуратуры обнаружили сайт-двойник Эрмитажа, который не имеет к музею никакого отношения, сообщает пресс-служба ведомства. Злоумышленники размещали на странице информацию о продаже «официальных» билетов по завышенным ценам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Покупатели билетов в итоге не могли попасть в учреждение культуры. В итоге прокуратура Центрального района обратилась в суд с иском признать информацию на сайте-«оборотне» запрещенной к распространению на территории России.

Требования прокуратуры удовлетворили. После вступления судебного решения в законную силу информацию перенаправят Роскомнадзору, который окончательно заблокирует противоправный ресурс.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ушла из жизни искусствовед Марта Крыжановская, более 60 лет проработавшая в Государственном Эрмитаже. Тело 95-летней сотрудницы музея нашли в квартире на Васильевском острове.

Андрей Маркелов