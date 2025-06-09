Скончалась одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

Ушла из жизни искусствовед Марта Крыжановская, более 60 лет проработавшая в Государственном Эрмитаже. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на полицейские сводки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Эрмитажа Фото: Пресс-служба Эрмитажа

По данным издания, госпожа Крыжановская скончалась на 96-м году жизни в своей квартире на Васильевском острове. Телефонограмма из больницы поступила в полицию рано утром 9 июня.

Марта Крыжановская родилась в Ленинграде в 1930 году. В 1941-м она вместе с матерью была эвакуирована из блокадного города в Ташкент. Обратно в Ленинград юная Марта вернулась уже после окончания Великой Отечественной войны. После учебы в Институте имени Репина при ленинградском филиале Академии художеств СССР она получила работу в Эрмитаже.

Госпожа Крыжановская была ведущим научным сотрудником Отдела западноевропейского прикладного искусства музея. Она является автором около сотни научных статей и нескольких книг об искусстве Западного средневековья. Также Марте Крыжановской было присвоено звание Заслуженного работника культуры РФ.

Дарья Астанина