«Известия»: из российских аптек и клиник пропадает иммуноглобулин для беременных

В аптеках не менее 75 российских регионов нет антирезусного иммуноглобулина, который жизненно необходим беременным, сообщают «Известия». По информации издания, лекарства нет в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской, Псковской, Рязанской, Тверской и Самарской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Антирезусный иммуноглобулин предотвращает резус-конфликт матери и плода. Резус-конфликт может привести к анемии у плода или развитию хронической внутриутробной гипоксии (кислородное голодание). Препарат нужно вводить на сроках с 28-й по 32-ю неделю и сразу после родов.

В сети аптек «Ригла» сказали изданию, что распродают остатки препарата. Его отсутствие подтвердили сотрудники других аптек — каких именно, не уточняется. Нехватка лекарства также зафиксирована в перинатальных центрах Санкт-Петербурга и некоторых медучреждениях Москвы.

В петербургском Комитете здравоохранения рассказали, что дефицит препарата отмечается в городе с конца 2024 года. В ведомстве объяснили, что «существуют проблемы с его закупкой в связи с отсутствием предложений на рынке», а централизованно этот препарат не поставляется. Сейчас в медорганизациях города осталось около 2 тыс. упаковок иммуноглобулина. В департаменте здравоохранения Москвы при этом заверили, что в подведомственных медорганизациях нет дефицита антирезусного иммуноглобулина.

В России зарегистрировано пять зарубежных препаратов на основе антирезусного иммуноглобулина: «КамРОУ» израильской Kamada, «Резогам Н» австралийской CSL Behring, «Иммуноро Кедрион» итальянской Kedrion, «Резонатив» швейцарской Octapharma и «ГиперРоу С/Д» американской Grifols Therapeutics. Также есть российский препарат, выпускаемый Ивановской станцией переливания крови.