В дни ПМЭФ проезд по КАД на юге Петербурга закроют для фур массой более 3,5 тонны

В связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на юге КАД (А-118) с 18 по 21 июня закроют проезд для грузовиков массой более 3,5 тонны. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок КАД, на котором вводятся ограничения

Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Карты» Участок КАД, на котором вводятся ограничения

Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Карты»

Речь идет об участке от развязки с Софийской улицей до развязки с трассой Марьино — Ропша (Ропшинское шоссе) — с 60-го по 94-й километр. В этот период вдоль кольцевой будут установлены специальные знаки. Также для регулирования движения здесь будут дежурить экипажи ГАИ.

«Управление приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования»,— написали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по Колтушскому путепроводу ограничат до 18 июня.

Дарья Астанина