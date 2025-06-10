Оставлено в силе решение о передаче государству активов Raven Russia

Девятый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 31 мая нынешнего года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов группы компаний Raven Russia («Рейван Раша») — крупнейшего владельца складской недвижимости в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Логистический парк Raven Russia

Фото: Raven Russia Логистический парк Raven Russia

Фото: Raven Russia

Тогда суд вслед за надзорным органом пришел к выводу, что 17 компаний, владеющих имеющими стратегическое значение транспортными терминалами площадью 2 млн кв. м и общей стоимостью 1 трлн руб., незаконно находились под контролем иностранных резидентов.

По данным надзора, Raven Property Group Limited, зарегистрированная в Гонконге, скупала российские общества, владеющие транспортными терминалами. При этом она игнорировала предусмотренные 57-ФЗ («О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства») правила и процедуры, в соответствии с которыми необходимо было уведомлять правительство и получать его согласие на установление контроля над такими компаниями.

По ходатайству Генпрокуратуры решение московского арбитража было приведено к немедленному исполнению. Акции и доли всех компаний, входящих в Raven Russia, перерегистрированы и находятся в распоряжении Росимущества.

Подробнее о передаче активов Raven Russia государству — в материале «Ъ» «Прокуроры взяли терминалы».

Мария Локотецкая