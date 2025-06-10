Число острых отравлений алкоголем в России за девять лет упало на 40%

С 2015 по 2024 год в России выявили 408 тыс. случаев «острых отравлений спиртосодержащей продукцией». Из них 27,3% закончились летальным исходом (111 381 случай). Это следует из доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году», который изучил «Ъ».

Согласно документу, в стране отмечается тенденция снижения числа как самих отравлений, так и смертей от них. В 2015 году показатель отравлений составлял 34,5 случая на 100 тыс. человек, а в 2024 году было зафиксировано всего 20,7 случая на 100 тыс.— снижение на 40%. Отравлений с летальным исходом за тот же период стало меньше на 34,7%.

В 2024 году больше всего случаев отравлений было среди совершеннолетних (90,3%, 27 тыс. случаев). Также зафиксировано 1662 случая отравления подростков от 15 до 17 лет (5,5%) и 1291 случай у детей до 14 лет (4,2%). Отмечается, что с 2015 года продажа алкогольных напитков снизилась на 6,3% на душу населения в год.

Подробности — в материале «Ъ» «Россияне стали злоупотреблять меньше и лучше».