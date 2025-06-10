Стоимость серебра на бирже достигла максимума с 2012 года

Стоимость июльского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex превысила $37 за тройскую унцию. Драгоценный металл преодолел отметку впервые с 29 февраля 2012 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 21:36 мск 9 июня стоимость серебра составила $37,025 за тройскую унцию (+2,41%). К 04:01 мск 10 июня цена драгметалла замедлила рост и составила $36,84 (+1,91%).

Всего с начала года серебро подорожало более чем на 22%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Серебро промыслило котировки».