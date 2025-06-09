Главные новости за 9 июня. Курск, Воронеж, Белгород

Бывший первый вице-губернатор Курской области Дедов останется в СИЗО до осени.

Курские чиновники вернули выведенные из собственности региона столичные активы.

Один человек погиб и пятеро пострадали из-за атаки ВСУ на курское село.

Экс-глава Белгородского района стал министром транспорта Владимирской области.

Доля «ОЗК» в Бутурлиновском мелькомбинате может увеличиться до 78%.

В воронежском Эртиле вновь ищут подрядчика для ремонта больницы за 110 млн.

Владельцев структуры воронежского «Рудгормаша» хотят привлечь к субсидиарной ответственности.

Белгородским школьникам запретили праздновать выпускные в кафе и ресторанах.