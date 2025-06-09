Главные новости за 9 июня. Курск, Воронеж, Белгород
Бывший первый вице-губернатор Курской области Дедов останется в СИЗО до осени.
Курские чиновники вернули выведенные из собственности региона столичные активы.
Один человек погиб и пятеро пострадали из-за атаки ВСУ на курское село.
Экс-глава Белгородского района стал министром транспорта Владимирской области.
Доля «ОЗК» в Бутурлиновском мелькомбинате может увеличиться до 78%.
В воронежском Эртиле вновь ищут подрядчика для ремонта больницы за 110 млн.
Владельцев структуры воронежского «Рудгормаша» хотят привлечь к субсидиарной ответственности.
Белгородским школьникам запретили праздновать выпускные в кафе и ресторанах.